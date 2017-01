47

Cédric ficou 'à toa' com este controlo de bola de Milner... e nós também

O Liverpool perdeu com o Southampton na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga de Inglaterra mas ganhou ao adversário em situações inusitadas. Mas esta, protagonizada por James Milner, numa disputa de bola com Cédric Soares, ainda é melhor do que a que teve na origem um papel que o treinador Jürgen Klopp fez chegar a Sterling no relvado. O internacional português até ficou banzado com o controlo de bola do veterano inglês...