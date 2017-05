0

Celebrar um título 16 anos depois deu... nisto

Já com o título assegurado, o Spartak Moscovo recebeu e venceu o Terek Grozni por 3-0 na quinta-feira. No final do encontro os adeptos não esconderam a euforia e invadiram o campo para festejar o 1.º campeonato em 16 anos.