Chama-se Kenny Tete e meteu Neymar no bolso

O Lyon não evitou a derrota na visita a casa do Paris Saint-Germain (2-0), mas o jogo fica na história por os dois golos da poderosa equipa parisiense não serem da autoria de nenhuma das suas estrelas. De resto, além da grande defesa do internacional português Anthony Lopes no pénalti de Edison Cavani, registo ainda para o trabalho de Kenny Tete diante de Neymar. Nestes dois lances, o jovem holandês meteu o brasileiro no bolso...