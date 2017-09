0

0



Chapéu e de calcanhar: aqui está o autogolo do ano

Se acha que já viu tudo no futebol, então veja isto. No jogo entre Oeste e Londrina, da Série B do Brasileirão, o defesa Betinho conseguiu a proeza de marcar um autogolo de calcanhar e em chapéu. O Londrina ficou em vantagem, mas acabaria por perder 4-1.