0

0



Chefe da Ferrari 'passou-se' com japoneses e até ajudou a arranjar o carro de Räikkönen

A qualificação para GP do Japão poderia ter corrido melhor para a Ferrari não fosse o facto do carro de Kimi Räikkönen ter sofrido um problema na caixa de velocidades no último treino livre, o que em condições normais já deixava pouco tempo para a interveção dos mecânicos de forma a possibilitar que o finlandês entrasse na etapa que definiu a grelha de partida. Mas a intervenção demorada dos comissários ainda atrasou mais as coisas, o que enfureceu Maurizio Arrivabene. O diretor da escuderia italiana esperou pela chegada do camião que transportava o carro, esbracejando quase no meio do 'pitlane', e depois participou mesmo de forma ativa na ajuda aos mecânicos, numa atitude que faz recordar os velhos tempos da Fórmula 1. Räikkönen é que não escapou a uma penalização de cinco lugares na grelha de partida devido a troca de caixa de velocidades e larga de 10.º.