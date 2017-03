62

Chelsea não está na Europa? Mourinho arrasa quem ficou no seu lugar nos blues

O regresso de José Mourinho com o Manchester United a Stamford bridge, após a pesada derrota sofrida a 23 de outubro de 2016 (4-0), para a Premier League, não correu bem. O Chelsea voltou a vencer, agora apenas por 1-0, eliminando os red devils da Taça de Inglaterra. Pelo meio, os adeptos dos blues, insultaram o português, que esteve na conquista de três dos cinco títulos que o clube soma na Premier League. Mourinho respondeu a tudo isso, com gestos e palavras, mas deixou ainda uma outra mensagem, que se centrou sobre o facto do Chelsea não estar a jogar nas competições europeias, depois de uma temporada desastrosa, que começou com o português aos comandos (foi demitido a 17 de dezembro de 2015)."Deixei a equipa na Liga dos Campeões, tendo ficado em primeiro lugar do grupo, qualificada para a fase a eliminar [Paris Saint-Germain] e com a vantagem de jogar a segunda mão em casa. Por isso, se tivessem conquistado a Liga dos Campeões na época passada, poderiam estar agora a jogar na Europa. Assim, a culpa não é minha e sim de quem ficou e não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões", atirou Mourinho, referindo-se a Guus Hiddink, que lhe sucedeu no cargo em Stamford Bridge até final da temporada passada, e, certamente, a quem tomou a decisão de o despedir.