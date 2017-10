0

Chiellini: «O Sporting era a equipa mais forte do pote 4»

Na véspera de receber o Sporting para a Liga dos Campeões, Giorgio Chiellini não deixou de elogiar a equipa portuguesa, que considera ser a mais forte das que estavam no pote 4 do sorteio. O central da Juventus falou também do ambiente quente do Estádio José Alvalade.