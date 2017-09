3

0



Chiellini: pontos em campo... e na cabeça

Chiellini levou para casa mais do que os três pontos da vitória. No último minuto da partida em Turim com o Olympiacos (2-0), o central da Juventus protagonizou um choque com Engels. Ambos ficaram a sangrar da cabeça, mas continuaram em campo. Aliás, o internacional italiano fez questão de brincar com a situação, numa publicação no Instagram em que aparece com a cabeça ligada. "Três pontos em campo e oito na minha cabeça. O que interessava esta noite era ganhar. Vamos continuar assim", escreveu Chiellini. [Fotos: Reuters e Twitter]