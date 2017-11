Choque arrepiante entre Rodrigo e o guarda-redes Lunev

O ex-benfiquista Rodrigo e o guarda-redes russo Andrey Lunev foram protagonistas de um momento arrepiante esta terça-feira no jogo que opôs os anfitriões do Mundial'2018 à seleção espanhola (3-3), em São Petersburgo. O avançado do Valencia acertou com o joelho na cara do guardião do Zenit e este ficou bastante maltratado, sendo obrigado a sair do jogo diretamente para o hospital...