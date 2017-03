443

Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Foi já nos minutos finais que o Riazor viveu um imenso susto com Fernando Torres: o avançado do Atlético Madrid saltou com Alex Bergantiños e uma pancada na cabeça fê-lo cair aparentemente inanimado no relvado. De imediato a equipa médica entrou em campo, perante o desespero dos colegas. Minutos depois, saiu de maca sob o aplauso dos adeptos do Deportivo. Após o jogo, o Atlético Madrid divulgou que Torres sofreu um traumatismo cranioencefálico e seguiu para o hospital para fazer testes.