0

0



Ciclista belga escapa a grave lesão após queda assustadora

O belga Laurens De Plus, da Quick-Step Floors, escapou este sábado sem ferimentos de maior de uma arrepiante queda ocorrida na Lombardia. Apesar do aparato, a formação do belga garantiu que da lesão não resultou qualquer ferimento grave. "Acabamos de falar com o Laurens De Plus, que felizmente não teve qualquer lesão grave depois da queda sofrida. O ciclista já está a caminho do hospital", podia ler-se no tweet da equipa do belga.