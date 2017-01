0

Cinco momentos que marcam a crise no Sporting

Os jogadores do Sporting têm sido os principais alvos das críticas dos adeptos nos estádios, no final das partidas. Após o empate com o Tondela, William tentou serenar os ânimos, sem sucesso. Na Choupana, onde o médio falhou um penálti, o cenário repetiu-se, com William e Patrício, entre outros. Nos últimos minutos da receção ao Sp. Braga, as claques optaram por ficar em silêncio. Ato contínuo, quando a Juve Leo foi à Academia, o plantel prometeu o título.