Cinco 'substituições' no avião do Benfica

O Benfica divulgou esta quinta-feira imagens do novo Boeing 777 da Emirates com imagens de seis jogadores do clube da Luz: Jiménez, Pizzi, Fejsa, Carrillo, Luisão e Mitroglou. Do avião que aquela companhia aérea apresentou o ano passado e que já exibia craques dos encarnados, apenas se mantém Luisão no novo aparelho