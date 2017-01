0

0



Claque assistiu in loco ao primeiro treino do Estoril de 2017

Como já é tradição no primeiro dia do ano, a claque do Estoril assistiu ao primeiro treino da equipa canarinha na Amoreira. O plantel saudou os adeptos num treino no Estádio António Coimbra da Mota que ficou marcado pelas 'salvas' de pirotecnica.