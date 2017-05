2513

Claques do Sporting arrasam equipa e ficam 20 minutos em silêncio

As claques do Sporting deixaram várias mensagens à equipa no arranque do encontro caseiro com o Chaves, com muitas críticas a todos depois de uma temporada abaixo das expectativas. Refira-se que, mal a partida chegou ao 20.º minuto, os grupos de apoio iniciaram os cânticos. [Fotos: Miguel Barreira e Pedro Simões]