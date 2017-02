217

0



Claudio Ranieri esteve nas bancadas do estádio do Leicester

Os adeptos do Leicester, que há meses celebraram de forma efusiva a conquista do primeiro título de campeão inglês, ainda não compreenderam a decisão do clube de demitir o treinador Claudio Ranieri e, no primeiro encontro pós-despedimento, esta segunda-feira, diante do Liverpool, não hesitaram em demonstrar a sua insatisfação. Como? Usando máscaras com a cara do treinador italiano ou exibindo camisolas do clube com o nome de Ranieri estampado nas costas.