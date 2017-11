Clube paraguaio dá contrato a menino que pedia nos semáforos de Assunção

Até há algumas semanas, quem passasse nas mais movimentadas zonas da cidade de Assunção corria o sério 'risco' de encontrar um pequeno miúdo a dar toques enquanto os condutores esperavam a abertura dos semáforos. A história poderia ser igual a qualquer outra, mas aquele petiz, de 14 anos, chamou a atenção do Guaraní, um dos históricos clubes da cidade, que decidiu oferecer ao jovem, de seu nome Iván Genes, a possibilidade de integrar os seus quadros de formação. No clube, para lá da possibilidade fazer aquilo que mais gosta, Iván já recebeu uma camisola autografada dos jogadores da equipa principal e, com o contrato assinado, garante um salário mensal de 500 mil guaranís, qualquer coisa como 75 euros.