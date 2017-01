0

Clubes da Liga espanhola enviam presente à Chapecoense

A convite do jornal 'Marca', as vinte equipas da Liga espanhola enviaram um presente muito especial à Chapecoense: camisola autografadas por todos os jogadores. "Amigos da Chapecoense, temos um presente da parte das equipas da Liga espanhola e da 'Marca'. Vamos a caminho", podia ler-se no Twitter.