CMTV analisou lance do penálti sobre Danilo frame a frame

A CMTV analisou, frame a frame, as imagens do lance do alegado penálti sobre Danilo Pereira nos descontos do Aves-FC Porto (1-1). A televisão do Correio da Manhã colocou lado a lado o vídeo da jogada oriundo da transmissão da Sport TV e ainda as imagens divulgadas pelo Benfica no Twitter. As águias, recorde-se, com base no vídeo que publicaram afirmaram que não existiu qualquer toque sobre o médio portista. A reação dos dragões não se fez esperar, com o diretor de comunicação Francisco J. Marques a acusar o rival de manipulação. Foi com o objetivo de 'tirar a limpo' a história que a CMTV fez esta análise, chegando a uma conclusão. Refira-se que após a divulgação desta comparação, fonte do Benfica garantiu à CMTV que não manipulou quaisquer imagens.