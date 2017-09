6

3



Coentrão e Jesus voltam a trocar ideias... agora de forma mais calma

Depois de no encontro com o Tondela Fábio Coentrão e Jorge Jesus terem protagonizado uma troca de ideias mais acalorada, esta quarta-feira, na receção ao Barcelona, o lateral e o técnico voltaram a aproveitar um tempo morto para discutir algumas questões do jogo... de forma bem mais calma. [Frames: Sport TV]