Com ar irrespirável e sem condições, Tondela treina... nos corredores

As imediações do complexo desportivo do Tondela foram consumidas na madrugada de domingo, mas o clube não baixa os braços. A preparar o jogo de domingo frente ao Belenenses, a contar para a Liga NOS, a equipa orientada por Pepa viu-se impossibilitada esta terça-feira de subir ao relvado para treinar e colocou na conta de Twitter um vídeo onde se vê os jogadores a praticarem exercícios de velocidade... nos corredores do estádio."Com o ar irrespirável e sem condições para treinar!", legendou o clube.