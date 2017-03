0

Com colegas de equipa destes... nem é preciso ter adversários

Em partida da Série 2 do estadual Mineiro, Mamoré e Uberaba não passaram do empate a zero e este lance, protagonizado pelo ataque do Uberaba ajuda a explicar por si só o resultado. Bruno Henrique, num momento de insistência conseguiu ficar em posição de golo fácil, rematou à baliza e já se preparava para festejar... até surgir o colega de equipa Douglas Eskilo, que fez de... defesa. Um lance a fazer lembrar aquele protagonizado pelo defesa português Neto no fim de semana.