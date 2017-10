0

Com erros como este, o Everton de Koeman não vai longe

O Everton continua a dar mostras de grande falta de consistência e somou mais um resultado comprometedor na tarde deste domingo ao empatar 1-1 no terreno do Brighton and Hove Albion. E a equipa que veio do Championship adiantou-se no marcar na sequência de uma jogada em que expôs a fragilidade do adversário que investiu quase 160 milhões de euros em reforços no verão.