Com golaços destes... Carvalhal só pode estar feliz

Num jogo entre equipas que lutam pelo acesso ao playoff de promoção à Premier League, o Sheffield Wednesday venceu por expressivos 5-1 ante o Norwich, numa partida que teve a cereja no topo do bolo com o último golo, o melhor da tarde. Fernando Forestieri, uma das estrelas do Wednesday, foi o seu autor...