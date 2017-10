0

Com guarda-redes assim... Drogba tem vida facilitada

Com 39 anos, Didier Drogba continua a manter o estatuto de goleador, agora na United Soccer League, terceiro escalão dos EUA. Na vitória dos Phoenix Rising, do costa-marfinense, frente ao Rio Grande Valley, o avançado voltou a marcar mas contou com a ajuda preciosa do guarda-redes adversário, que sofreu um frango. E que frango... No final, refira-se, a sua equipa venceu por 2-0.