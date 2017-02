0

Com Joey Barton, passa a bola mas não passa o jogador...

Joey Barton é fiel à máxima 'passa a bola, não passa o jogador', como se vê neste lance do jogo do Burnely frente ao Chelsea (1-1). Willian vinah lançado com a corda toda, até chegar ao pé do médio inglês. O choque foi 'inevitável'.