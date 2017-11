Com laterais com estes, Mourinho está... 'feito'

O Manchester United perdeu frente ao Basileia nos últimos minutos do jogo da Liga dos Campeões (Grupo A), no qual dispôs de várias oportunidades para marcar - e criou muitas jogadas de perigo, como esta... que termina de forma assaz perturbante para José Mourinho: Matteo Darmian cruza de forma medíocre, a bola vai ter a Daley Blind no outro lado do campo, que a envia para fora. Tudo sem oposição dos adversários. Com laterais com estes, o treinador português está 'feito'.