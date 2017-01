0

Com uma voz destas, o Benfica não perde mais nenhum jogo

Bernardo Pinto era, até agora, apenas mais um adepto do Benfica, que assiste regularmente aos jogos da equipa de Rui Vitória no Estádio da Luz. Mas, com uma voz destas já justifica uma chamada à equipa principal dos tenores e barítonos da equipa encarmada. Ou não merece?