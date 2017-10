0

Com Wilshere em campo nenhum gunner pensa em... Özil

Numa altura em que se discute com insistência o futuro de Mesut Özil no Arsenal, Jack Wilshere, 'produto' das formação do clube londrino, agarra com força cada uma das oportunidades que Arsène Wenger lhe dá. Desta feita foi na Liga Europa diante do Estrela Vermelha, no qual o médio criativo dos gunners jogou... e fez jogar.