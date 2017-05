82

2



Comentador espanhol deixa ameaça de morte em direto

O programa 'El Chiringuito', do canal espanhol MEGA, ficou esta quinta-feira marcado por uma cena inacreditável a envolver dois dos seus comentadores. Falava-se da questão do pagamento de verbas para aliciar o Celta de Vigo, quando Hugo Gatti perdeu a cabeça com Cristóbal Soria. Levantou-se, 'atirou-se' a este e ainda o ameaçou de morte.