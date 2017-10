29

Comentadores vão da loucura ao choro com a qualificação do Panamá

O Panamá conseguiu um feito inédio na sua história ao qualificar-se pela primeira vez para um Mundial, ao vencer a Costa Rica e ficando com a última vaga da CONCACAF, rumo à Rússia. Além da festa que se viveu no estádio com os jogadores e adeptos a celebrarem efusivamente, os comentadores também se juntaram à festa na cabine e o resultado... foi este.