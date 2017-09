113

Comentário de Shearer deixa Phil Neville 'engasgado' em direto

Os diretos de televisão são 'tramados'. Comentar em 'cima' de um jogo de futebol não é fácil nem mesmo para quem domina o jogo, como é o caso de antigos futebolistas. É imperativo ir além do banal e também ser divertido, algo que Alan Shearer, glória do Newcastle e da seleção inglesa, está a conseguir fazer na BBC, mesmo que à custa de outros parceiros de painel, no caso Phil Neville. Esta situação aconteceu a propósito do desempenho de Mesut Özil no Arsenal.



"Quanto tempo é que acham que Sir Alex aturava alguém como Özil?", começou por afirmar o irlandês Andy Towsend, comparando o alemão do Arsenal a Juan Sebastián Verón, médio argentino que em 2001 se tornou na contratação mais cara do United até então e fracassou sob as ordens de Alex Ferguson.



Neville entrou em ação, mas acabou interrompido por Shearer: "O Verón era um jogador extraordinário. Durou uma temporada, provavelmente não tinha as caraterísticas que se pretende que tenha um médio centro do Manchester United - disciplina. Tens de fazer ambas as coisas nos jogos grandes, não se pode ter jogadores de 'luxo' e penso que Özil nos jogos grandes tem sido um jogador desse tipo…"



"Porque é que acham que o Fergie [Alex Ferguson] se livrou do Phil Neville?", disparou Shearer, 'picando' o antigo médio dos red devils que deixou o clube para assinar pelo Everton.