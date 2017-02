0

Comeu uma sandes durante um jogo e foi dar espetáculo para programa de televisão

O jogador-treinador do Sutton United, Wayne Shaw, que comeu uma sandes no decorrer do jogo da Taça de Inglaterra frente ao Arsenal, na noite de segunda-feira, esteve no programa 'Good Morning Britain' da ITV, como um dos convidados do conhecido apresentador Piers Morgan nesta terça-feira. O veterano guarda-redes arrancou gargalhadas no estúdio ao revelar o que o levaria a assinar pelo Arsenal, o clube de Piers Morgan.

"Tem sido uma loucura, mas é como já disse, sem os rapazes [do plantel] eu nem sequer estaria aqui sentado [no estúdio]", adiantou Shaw, para depois ouvir o apresentador dizer: "Estamos a falar de Messi, Ronaldo e Wyane Shaw. Temos um grande problema com a nossa defesa atualmente. Mas acho que nos conseguíamos safar com uma unidade de peso como tu na baliza. Estás disponível para uma transferência? Será que eu posso ajudar nisso?"

"O meu contrato está quase no fim, por isso estou disponível para analisar propostas!", contrapôs Shaw, com Piers Morgan a insistir: "A maioria dos nossos jogadores recebe 40 mil libras por dia, o que me parece pouco. O que é que é preciso fazer para te levar a ti e às tuas tartes do Sutton para o Arsenal?"

Apontando para uma travessa de pastéis que estava na mesa, o guarda-redes replicou: "Penso que mais dois desses que aí estão!"

"Deixa-me ver se percebi bem, assinas pelo Arsenal por seis pastéis da Cornualha?", questionou o apresentador. "É isso mesmo!", respondeu Shaw, assegurando que com ele na baliza o Arsenal não tinha perdido por 5-1 frente ao Bayern Munique.