Comida e bebida? Parece que Roberto Carlos não conta nem metade...

Roberto Carlos foi um dos símbolos do Real Madrid presentes esta sexta-feira no Fórum Luís Carlos, evento que serviu para lembrar os troféus europeus conquistados pelo clube, bem como as figuras que os venceram (os 'Reis da Europa', como é referido no site dos madridistas). Quando foi questionado acerca da alimentação adequada para os atletas, o brasileiro respondeu, visivelmente bem-humorado, mas, no final, deu a entender que há algumas verdades que ficam por contar...