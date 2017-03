0

Como a águia do Vitória tramou o dragão

FC Porto-V. Setúbal, 1-1



1-1 – João Carvalho (56’). O lateral-esquerdo do V. Setúbal, Nuno Pinto, cruzou para a área, onde João Carvalho apareceu no espaço a fazer uma receção orientada e, à saída de Casillas, tocou a bola por cima, com o pé esquerdo, marcando um golo de grande classe, enquanto o central portista Felipe ficara para trás, após escorregar