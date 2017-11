Como as equipas da F1 'montam o circo' em cada prova

As equipas de Fórmula 1 chegam aos circuitos no início da semana e, muito antes de os pilotos entrarem em cena, os funcionários montam toda a estrutura que depois vai dar apoio aos dois carros. Veja neste vídeo como a Red Bull prepara as instalações onde sexta-feira, sábado e domingo tudo vai girar em torno dos monolugares de Daniel Ricciardo e Max Verstappen