1

2



Como Bruno de Carvalho levou o Sporting aos quatro cantos do Mundo

Bruno de Carvalho inaugura esta segunda-feira uma escola de futebol do Sporting em Alajuela, a 20 quilómetros de San José, capital da Costa Rica, no seguimento de uma parceria com a Academia Wilmer López. Trata-se de mais um passo do vasto plano de expansão internacional da Academia (em Portugal existem 24 escolas), que já está presente em mais de 20 países espalhados pelos quatro cantos do Mundo e com perspetivas de grande crescimento.