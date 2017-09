0

0



Como é que Agüero escapou a este acidente só com umas costelas partidas?

O Manchester City não vai poder contar com Sergio Agüero por um período entre seis a oito semanas devido a uma lesão sofrida após assistir a um concerto em Amesterdão na noite de quinta-feira. O avançado ia a caminho do aeroporto daquela cidade holandesa quando o táxi em que seguia se despistou e embateu com violência num poste, acabando por fracturar algumas costelas. As notícias sobre acidente destacam que o Agüero só não sofreu ferimentos de maior gravidade porque tinha o cinto de segurança colocado.



Fotos: Twitter