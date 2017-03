0

Como é que se diz autogolo no basquetebol? Autocesto?

Marcar na própria baliza é autogolo, mas como se é que classifica o acto de meter a bola no próprio cesto no basquetebol. Autocesto? Foi isso que Dejon Jarreau, da Universidade do Massachusetts fez diante da Universidade de St. Joseph, numa partida do campeonato universitário norte-americano (NCAA). A equipa do base, que somou apenas três pontos - o autocesto não conta... - acabou por vencer por 70-63.