Como este vídeo 'fofinho' de Gerrard serviu para arrasar Diouf

O filho de Steven Gerrard tem apenas quatro meses mas o antigo internacional inglês do Liverpool já anda a treiná-lo para o futebol. Com uma baliza improvisada na sala, o capitão dos reds andou com o pequeno Lio ao colo atrás da bola e destaca-se o festejo de um golo com o nome de Alan Shearer, antigo anntigo avançado do Newcastle e companheiro de seleção de Gerrard, o que esteve na origem de um comentário de Jamie Carragher. "Já é melhor do que o Diouf! Parece que o treino está a compensar", escreveu o antigo companheiro de equipa de Gerrard no Liverpool, atingindo El Hadji Diouf, que passou pelos reds sem deixar saudades, pelo que fez em campo e também pelos ataques a antigos companheiros de equipa...