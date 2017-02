230

Como Keylor Navas e Cristiano Ronaldo se entendem às mil maravilhas

Momento do treino desta quinta-feira do Real Madrid, partilhado pelo clube merengue nas redes sociais. Keylor Navas defende, a bola sobra para Cristiano Ronaldo, que tabela com o guardião da Costa Rica e, ato contínuo, recebe o esférico mais à frente. Remate espontâneo e golo. Até parece fácil. Mas não é!