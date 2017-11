Como Quaresma ficou baralhado com o 'produto' do laboratório de Sérgio Conceição

Em primeiro lugar o mérito vai para o lance estudado e trabalhado pelo do FC Porto, com Ricardo Pereira a tocar a bola para depois a receber de Alex Telles e endereçar para o remate de Felipe. Esse primeiro movimento deve ter baralhado Ricardo Quaresma e Tolgay Arslan e a subsequente indecisão dos homens do Besiktas foi determinante para obter um cruzamento 'limpo'. Um 'produto' do laboratório de Sérgio Conceição.