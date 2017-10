0

Como se safam os irmãos Horta no papel de entrevistadores?

Diante do Estoril, o Sp. Braga teve uma noite de sonho, ao vencer por 6-0, naquela que foi a primeira partida em que em campo estiveram, ao mesmo tempo, os irmãos André e Ricardo Horta. O ambiente entre ambos foi sempre de bastante cumplicidade e, já depois do final do encontro, ambos protagonizaram este momento divertido.