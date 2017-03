0

Como um bloqueio acabou em cabeçada e ameaça de 'pistola' num jogo da NBA

O jogo entre os Phoenix Suns e os Washington Wizards ficou marcado por esta cena nada edificante que aconteceu no segundo período. Tudo começou com uma falta de Jason Smith (n.º 14) sobre Tyler Ulis (8). O extremo dos Wizards fez um bloqueio ao base, atirando-o ao chão, o que motivou uma reação desproporcionada de Jared Dudley (3), que deu uma cabeçada no adversário. Mas as coisas não ficaram por aqui, pois Brandon Jennings (7) decidiu intervir, gesticulando na cara de Dudley com os dedos da mão a tomarem a forma de uma pistola. Dudley e Jennings, que negou a intenção de ameaçar o extremo dos Suns, acabaram desqualificados e aguardam agora decisão disciplinar da NBA. Os Wizards ganharam o jogo disputado em Phoenix, por 131-127.