Como Valentino Rossi perdeu tudo a menos de meia volta do fim

Valentino Rossi perdeu tudo a menos de meia volta do final do GP de França de MotoGP. O veterano campeoníssimo italiano começou por comenter um erro que facilitou a ultrapassagem a Maverick Viñales, seu companheiro de equipa na Yamaha, e quando procurou responder... sofreu uma queda. Frustrado e inconsolável 'Il Dottore' agarrou-se à sua M1, sabendo que a uns metros dali Viñales celebrava a vitória, 'roubando-lhe' ainda a liderança do Mundial...