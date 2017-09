232

0



Como Wilshere decifrou marcação de livre e estragou a 'brincadeira' ao Doncaster

O Doncaster foi ao Emirates Stadium jogar uma partida da Taça da Liga e deixou a casa do topo-poderoso Arsenal derrotado mas com apenas um golo sofrido. No meio da prestação da equipa da League One destaca-se este livre direto, bem pensado, mas que Jack Wilshere decifrou na perfeição. O médio dos gunners deixou a barreira e estragou a 'brincadeira' ao Doncaster.