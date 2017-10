580

Conceição foi falar com Xistra e Jesus foi lá buscá-lo para o forte abraço

Após o apito final do Sporting-FC Porto, Sérgio Conceição foi falar com Carlos Xistra, parecendo estar a protestar com algum lance do encontro. Jorge Jesus foi lá ter e agarrou no braço do técnico portista, puxando-o para si entre sorrisos. O árbitro indicou ao treinador leonino que se tratava de uma conversa normal, que acabaria de pronto. Tudo acabou com um forte abraço entre os timoneiros, amigos de longa data. [Frames e Fotografias: Sport TV, Vítor Chi e Miguel Barreira]