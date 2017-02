1714

Confrontos entre adeptos do Benfica e Sp. Braga junto ao estádio

Adeptos de Benfica e Sp. Braga entraram em confronto nas imediações do estádio dos bracarenses, que logo à noite receberá o encontro entre as duas equipas. Várias viaturas acabaram por ficar danificadas e apenas a intervenção da PSP colocou um ponto final na situação. Refira-se que, até este momento, a convivência entre seguidores de ambas as formações estava a ser totalmente cordial.