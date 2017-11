Confusão antes do início do V. Guimarães-Marselha termina com Evra expulso

A polícia foi obrigada a intervir antes do pontapé de saída do V. Guimarães-Marselha, da Liga Europa, devido a uma confusão nas bancadas do D. Afonso Henriques entre os adeptos e os jogadores do emblema francês. Patrice Evra terá entrado em discussão com os adeptos, chegando mesmo a agredir uma pessoa. Evra acabou expulso mesmo antes de começar o jogo. [Fotos: Simão Freitas]