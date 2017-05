1982

Confusão no final do Benfica-Sporting (0-2) em juvenis

O Sporting venceu no Seixal por 2-0, num jogo marcado por má arbitragem de Fábio Piló e muitos nervos, 'roubando' a liderança da classificação ao Benfica, que soma a primeira derrota nesta fase da competição. O encontro terminou com Biai a tentar chegar perto de Edmilson Santos, com João Couto, treinador leonino, e alguns futebolistas a afastarem o guarda-redes dos encarnados. Os leões somam agora 13 pontos, mais um do que as águias.